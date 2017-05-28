Десятки мертвых дельфинов выбросило на берег в Одесской области

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Одесса, 28 мая. На берег Черного моря в Килийском районе Одесской области выбросило несколько десятков мертвых дельфинов. Об этом сообщил председатель районного совета Павел Бойченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Чиновник обвинил в происшествии браконьеров. По словам Бойченко, они безответственно выставляют сети, в которые и попадаются дельфины. Они гибнут от удушья.

По данному факту Бойченко собирается обратиться в органы прокуратуры, дабы виновные лица понесли наказание.

Ранее сообщалось о массовой гибели дельфинов в Черном море.