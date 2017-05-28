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Лучшим режиссером Каннского фестиваля признана София Коппола

Лучшим режиссером Каннского фестиваля признана София Коппола

23:00  28 Мая 2017
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Лучшим режиссером Каннского фестиваля признана София Коппола

Канны, 28 мая. Премию 70-го Каннского фестиваля за лучшую режиссерскую работу получила София Коппола за киноленту «Роковое искушение» (The Beguiled).

Действие картины разворачивается в Соединенных Штатах во время Гражданской войны. Раненный солдат из северных штатов однажды нарушает покой закрытого пансионата для юных девушек. Мужчина постепенно выздоравливает, а вот обстановка в пансионате становится все более напряженной.

«Роковое искушение» перекликается с «Обманутым», увидевшим свет в 1971-м году, — отмечают критики.

Ранее сообщалось, что пальмовую ветвь Канского фестиваля получил «Квадрат».

Сергей Свазовский
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