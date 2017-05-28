Белорусские пограничники выявили 12 боевиков ИГИЛ

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Минск, 28 мая. В 2016 году белорусские пограничники выявили 12 людей, которые были связаны с деятельностью запрещенной на территории Российской Федерации группировки «Исламское государство». Об этом журналистам сообщил глава отряда пограничного контроля «Минск» Николай Воловодов.

«В 2016 году личным составом отряда пограничного контроля было выявлено 12 человек, которые принимали участие в террористической организации ИГИЛ»*, — цитирует его слова телеканал ОНТ.

Ранее стало известно о том, что международная коалиция задействовала новую тактику в борьбе с «Исламским государством*» в Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.