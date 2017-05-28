Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Наемники «Джебхат ан-Нусры» начали принимать пожертвования в биткоинах

Наемники «Джебхат ан-Нусры» начали принимать пожертвования в биткоинах

22:51  28 Мая 2017
194

Наемники «Джебхат ан-Нусры» начали принимать пожертвования в биткоинах

Дамаск (Сирия), 28 мая. Боевики из исламской частной военной компании (ЧВК) Malhama Tactical открыли сбор средств на дальнейшую деятельность, в рамках которого люди могут переводить террористам биткоины.

Согласно предварительным данным, наемники из Malhama Tactical связаны с запрещенной на территории Российской Федерацией группировкой «Джебхат ан-Нусра».

Напомним, ранее стало известно о том, что террористы из «Джебхат ан-Нусры» атаковали в Эрсале боевиков из группировки «Исламское государство»* (запрещено в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть