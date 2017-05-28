Наемники «Джебхат ан-Нусры» начали принимать пожертвования в биткоинах
Дамаск (Сирия), 28 мая. Боевики из исламской частной военной компании (ЧВК) Malhama Tactical открыли сбор средств на дальнейшую деятельность, в рамках которого люди могут переводить террористам биткоины.
Согласно предварительным данным, наемники из Malhama Tactical связаны с запрещенной на территории Российской Федерацией группировкой «Джебхат ан-Нусра».
Elite #HTS affiliated Jihadi group Malhama Tactical crowdfunding via #bitcoin https://t.co/kPwRY0N9nq— Cody Roche (@badly_xeroxed) May 28, 2017
Напомним, ранее стало известно о том, что террористы из «Джебхат ан-Нусры» атаковали в Эрсале боевиков из группировки «Исламское государство»* (запрещено в РФ).
* Организация запрещена на территории РФ.