Наемники «Джебхат ан-Нусры» начали принимать пожертвования в биткоинах

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Дамаск (Сирия), 28 мая. Боевики из исламской частной военной компании (ЧВК) Malhama Tactical открыли сбор средств на дальнейшую деятельность, в рамках которого люди могут переводить террористам биткоины.

Согласно предварительным данным, наемники из Malhama Tactical связаны с запрещенной на территории Российской Федерацией группировкой «Джебхат ан-Нусра».

Напомним, ранее стало известно о том, что террористы из «Джебхат ан-Нусры» атаковали в Эрсале боевиков из группировки «Исламское государство»* (запрещено в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.