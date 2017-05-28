Кобзон дал концерт в Луганске в честь Дня пограничника

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Луганск, 28 мая. Народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон выступил в Луганске Луганской народной республики с концертом по случаю Дня пограничника.

Кобзон отметил, что санкции за визиты в ДНР и ЛНР его вовсе не страшат. Знаменитый артист и депутат подверг критике коллег за нежелание давать концерты в республиках.

Майами им ближе, чем Донбасс, — сказал Кобзон.

Певец подчеркнул, что долг и Родина для него важнее, чем какие-то меркантильные соображения.

Ранее в ДНР назвали абсурдом лишение Кобзона украинских наград.