Кобзон дал концерт в Луганске в честь Дня пограничника
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Луганск, 28 мая. Народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон выступил в Луганске Луганской народной республики с концертом по случаю Дня пограничника.
Кобзон отметил, что санкции за визиты в ДНР и ЛНР его вовсе не страшат. Знаменитый артист и депутат подверг критике коллег за нежелание давать концерты в республиках.
Майами им ближе, чем Донбасс, — сказал Кобзон.
Певец подчеркнул, что долг и Родина для него важнее, чем какие-то меркантильные соображения.
Ранее в ДНР назвали абсурдом лишение Кобзона украинских наград.
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