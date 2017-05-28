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Фильм «Квадрат» Рубена Эстлунда победил на Каннском фестивале

Фильм «Квадрат» Рубена Эстлунда победил на Каннском фестивале

22:28  28 Мая 2017
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Фильм «Квадрат» Рубена Эстлунда победил на Каннском фестивале

Канны, 28 мая. Картина «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда удостоилась Золотой пальмовой ветви Канского фестиваля. Победителя огласило жюри главного конкурса.

В основном конкурсе приняли участие 19 кинофильмов. Лучшим режиссером признана София Коппола, представившая работу «Роковое искушение».

Приз за лучший сценарий получил представитель Греции Йоргосу Лантимосу за картину «Убийство Священного оленя». В этой же номинации победительницей признана шотландка Линн Рэмси за ленту «Ты никогда здесь не был».

Ранее приз канского кинофестиваля получил российский режиссер Андрей Звягинцев за «Нелюбовь».

#рубенэстлунд #софиякоппола
Сергей Свазовский
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