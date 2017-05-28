Эксперт: Звягинцев демонстрирует прогресс

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Москва, 28 мая. Факт вручения Андрею Звягинцеву приза жюри юбилейного Каннского кинофестиваля за фильм «Нелюбовь» говорит о том, что российский режиссер демонстрирует прогресс в творчестве. Так считает киновед Кирилл Разлогов.

«Он по ступенькам постепенно поднимается, так что в дальнейшем он может выиграть приз и выше. Но он, конечно, надеялся на большее», — отметил эксперт в интервью РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что Золотую пальмовую ветвь 70-го Каннского кинофестиваля получил фильм «Квадрат» Рубена Эстлунда.