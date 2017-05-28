Феттель победил на Гран-при Монако «Формулы-1»

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Монако, 28 мая. Представитель команды Ferrari немец Себастьян Феттель одержал победу на Гран-при Монако в рамках чемпионата мира по автогонкам «Формула-1».

Вторым пришел к финишу Кими Райкконен также на Ferrari. Тройку призеров замкнул Даниэль Риккардо, представляющий Red Bull.

Российский пилот Даниил Квят на Toro Rosso не сумел достичь финиша. Следующий этап гонок примет Канада. Он пройдет с 9 по 11 июня.

Ранее сообщалось о 13-м результате Квята на квалификации Гран-при России.