Пострадавшие в ДТП в Анталье туристки выписаны из больницы

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Анкара, 28 мая. Все три туристки, которые пострадали в ДТП в турецкой провинции Анталья, были выписаны из больницы. Об этом журналистам сообщил в воскресенье генеральный консул Российской Федерации в Анталье Олег Рогоза.

«Их гражданство мы пока не можем подтвердить, этот вопрос выясняется», — цитирует слова российского дипломата РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что микроавтобус с туристами из России попал в аварию в Анталье. В результате инцидента три человека получили ушибы и царапины.