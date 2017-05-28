Кремль назвал переговорщика на встречу «нормандской четверки»

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Москва, 28 мая. Россия определилась с участником предстоящей встречи так называемого нормандского формата, в рамках которого будет обсуждаться урегулирование конфликта в Донбассе. Им станет заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

Следует отметить, что встреча представителей ФРГ, Франции, России и Украины станет первой, начиная с середины февраля 2017 года.

За день до встречи в «нормандском формате» президент России Владимир Путин встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Накануне глава Франции заявил, что уважает Россию - напоминает Газета.ru.