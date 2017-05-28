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Общество
Ростуризм попросил россиян проявить осторожность на Шри-Ланке

Ростуризм попросил россиян проявить осторожность на Шри-Ланке

21:59  28 Мая 2017
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Ростуризм попросил россиян проявить осторожность на Шри-Ланке

Москва, 28 мая. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) попросило граждан страны, которые находятся на территории Шри-Ланки, соблюдать меры предосторожности. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

«Соблюдать меры предосторожности, учитывать метеорологическую обстановку в стране и выполнять рекомендации местных властей», — передает телеканал «360».

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свои соболезнования главе Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с наводнением.

#ростуризм
Алексей Громов
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