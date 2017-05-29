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Сирия, 29 мая. На окраине города Ат-Табка обнаружены останки сотен жертв боевиков ИГ*. Армия Турции обстреляла позиции SDF**** на севере провинции Алеппо и нанесла авиаудар по укрепрайонам курдов на севере Ирака. ВВС САР и ВКС РФ провели бомбардировку позиций ИГ на востоке провинции Хама в преддверии наступления САА, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): продолжала противостояние с ИГИЛ* на юге от Пальмиры; отбила два нападения ИГ на южной окраине Дейр эз-Зора, уничтожив 17 боевиков; направила в Даръа бойцов 4-ой бронетанковой дивизии с целью вернуть утраченные районы города.

«Исламское государство» (ИГИЛ): подверглось 20 авиаударам ВВС Сирии и ВКС РФ в окрестностях города Укейрибат на востоке провинции Хама; теряет последний район Занджили на северо-западе Мосуле, в боях были нейтрализованы 14 террористов и двое офицеров иракской армии.

Сирийская свободная армия** (ССА): отбила атаку САА в области Бадия на юге провинции Дамаск; оказалась под ударом ВВС САР на южной окраине Даръа.

Курды: продолжают перестрелки с ССА на севере провинции Алеппо, в результате обстрела SDF погиб мирный житель; обнаружили захоронение с останками нескольких сотен человек, убитых боевиками ИГ, на окраине Ат-Табки; подверглись ударам ВВС Турции у северной границы Ирака — убиты 13 бойцов «Пешмерги».

Международная коалиция: в результате очередной воздушной бомбардировки в предместьях Ракки убила 17 гражданских лиц.

Провинция Дамаск

Квартал Дахият Аль-Асад на восточной окраине Дамаска накануне подвергся интенсивным обстрелам со стороны боевиков оппозиционных формирований. Ими было выпущено порядка 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов с направления города Дума, распложенного на территории Восточной Гуты к северо-востоку от города, сообщал новостной центр F.S.N.N. Сведений о возможных жертвах среди местного населения пока не поступало. Позже военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) открыли ответный огонь по укрепрайонам радикалов вблизи Думы из минометов.

Как заявлял оппозиционный Twitter-канал (@VivaRevolt), правительственные войска накануне утром предприняли попытку атаки позиций боевиков Сирийской свободной армии (ССА) на юге провинции Дамаск, однако наступление было отбито отрядами «Ахмад Абду Мартирс» и «Джейш Асуд Аль-Шаркия», состоящими в ССА. Подразделения армии САР пытались занять территории в районе высот Махул в пустынной области Бадия. Войска САА ведут наступление в южной части республики сразу на нескольких направлениях, намереваясь запечатать границу САР, вдоль которой пока располагаются отряды «свободной армии». Правительственные силы и союзники атакуют со стороны Эс-Сувейды, Дамаска и Хомса.

Провинция Алеппо

На севере провинции в прошедшие сутки продолжились стычки между турецкими военными и бойцами Сирийских демократических сил (SDF). Перестрелки шли вдоль линии фронта в районах городов Айн Дакна, Дарат Изза и Шейх Исса. При этом под обстрелом со стороны курдских формирований в прифронтовом городе Мари, подконтрольном боевикам ССА, погиб мирный житель, сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Турецкая сторона и союзные ей боевики-оппозиционеры рассчитывают целиком зачистить от курдов северную часть Сирии, граничащую с Турцией. Анкара внесла Рабочую партию Курдистана (РПК) в список террористических организаций, считая ее не менее опасной, нежели боевиков ИГ.

Провинция Хомс

Ожесточенные бои между силами Сирийской арабской армии и «Исламского государства»* в первой половине дня разворачивались к западу от населенного пункта Аль-Алиния, находящегося на территории Сирийской пустыни на юге от Пальмиры, сообщал SOHR. Напомним, это поселение было полностью зачищено от боевиков за день до этого. Накануне существенных перемен в ситуации в этом районе не произошло. Однако на этой неделе сирийским военным и их союзникам удалось достичь серьезного успеха в освобождении территорий в этом регионе от террористов. Так, армия САР взяла под контроль обширные районы в горной местности и весь участок магистрали Дамаск – Пальмира. При этом большую часть своих позиций боевики ИГИЛ сдали почти без боя.

Провинция Дейр эз-Зор

В окрестностях Дейр эз-Зора накануне шли ожесточенные бои. Сирийским войскам удалось отбить сразу несколько нападений боевиков ИГИЛ. Так, была замечена группа террористов, пытавшихся пробраться на территорию авиабазу к югу от города. В ходе развязавшихся столкновений военнослужащими САА была уничтожена большая часть отряда «Исламского государства». Террористическое формирование уже третий год подряд пытается отбить у армии САР осажденный аэродром, однако сирийские военные продолжают держать оборону.

Позже боевики совершили новое нападение на позиции сирийских подразделений вблизи базы 137-го полка, намереваясь отбить находящуюся в этом районе вершину Брук, представляющую стратегическое значение. Тем не менее и эта атака была отбита. Столкновения продлились несколько часов, в ходе противостояния были нейтрализованы как минимум 17 террористов ИГ, передало ливанское агентство AMN.

Провинция Даръа

За прошедшие сутки в регионе к северо-востоку от города Даръа трое мирных жителей погибли в результате разрыва крупнокалиберных мин, выпущенных отрядами радикалов в ходе обстрела позиций правительственной армии САР. Утром взрыв прогремел на участке шоссе между городом Сайда и деревней Гарият Аль-Гарбия. В результате погибли двое гражданских лиц, передавал портал SOHR. Другой подобный инцидент произошел между поселками Аль-Малиха Аль-Шаркия и Нахита вблизи границы с Эс-Сувейдой. В результате разрыва мины в этом районе погиб еще один местный житель.

Как передал военный источник на своей странице в Twitter (@abbanos), командование армии САР перебросило под город Даръа бойцов 4-й бронетанковой дивизии в преддверии готовящегося контрнаступления на позиции радикалов. Напомним, боевики «свободной армии» и «Джебхат ан-Нусры»*** смогли занять уже практически половину территорий столицы провинции. Исламисты продолжают вести атаки позиций САА, несмотря на то, что на юге республики в настоящее время действует режим перемирия. Обороняющие город части сирийской армии из последних сил сдерживают натиск террористов.

Значительную поддержку им оказывают правительственные ВВС. Так, накануне на странице ССА в сети Twitter (@FSAPlatform) появилась информация о том, что бомбардировщики ВВС САР нанесли четыре удара по укрепрайонам боевиков на южной окраине города Даръа. О результатах воздушной операции не сообщалось.

Провинция Ракка

Бойцы SDF, которые продолжают вести наступление в направлении Ракки под руководством Вашингтона, в минувшие сутки обнаружили к северо-востоку от захваченного ими города Ат-Табка к западу от столицы провинции массовое захоронения с телами сотен убитых террористами «Исламского государства» мирных жителей. Об этом сообщил местный источник на своей странице в сети Twitter (@melisaraimmo). При этом, согласно рассказам очевидцев, боевики играли головами убитых ими людей в футбол.

Гражданское население страдает не только в результате преступной деятельности террористов ИГ, но и из-за непрекращающихся боевых налетов ВВС антитеррористической коалиции, которую возглавляют США. За вчерашние сутки коалиционная авиация нанесла не меньше 10 ударов в окрестностях Ракки, согласно сведениям Damascus Now. В результате погибли 17 местных жителей, еще несколько десятков получили ранения.

Провинция Хама

Согласно информации портала AMN, ВВС САР и ВКС РФ за сутки совместно нанесли примерно 20 ударов по укрепленным районам «Исламского государства» в окрестностях города Укейрибат, расположенного на востоке провинции Хама. Бомбардировки велись в преддверии грядущего масштабного наступления сирийских войск. Командование САА намерено отодвинуть отряды ИГ как можно дальше от ключевой магистрали — «дороги жизни», которая связывает Алеппо с центральной частью республики. В регион уже были направлены силы 5-го штурмового корпуса армии САР. Ожидается, что операция по освобождению Укейрибата, главного форпоста ИГИЛ в регионе, стартует уже на этой неделе.

Кроме того, по позициям террористов на окраинах Укейрибата накануне вели артиллерийскую подготовку правительственные военнослужащие. Готовящаяся кампания на этом направлении в настоящее время особенно актуальна в связи с участившимися атаками сил «Исламского государства» на блокпосты САА к востоку от ключевой магистрали на участке между городами Итрия и Саламия.

Ирак

Иракские правительственные силы при поддержке ополченцев-шиитов «Хашд Аль-Шааби» и ВВС антитеррористической коалиции в минувшие сутки смогли еще несколько продвинуться в зачистке территорий западной части Мосула от террористов ИГ. Силы федеральной полиции прошли около 250 метров вглубь занимаемой боевиками территории в районе Занджили, который находится к северу от Старого города и пока остается последним прибежищем «Исламского государства». Согласно данным агентства Iraqi Day, в ходе столкновений были нейтрализованы 14 террористов. Правительственные силы, однако, потеряли двух офицеров убитыми. Город Мосул, который ранее считался главным бастионом террористического формирования в Ираке, таким образом, теперь почти полностью освобожден от оккупации ИГИЛ.

Турецкая авиация накануне днем провела мощную бомбардировку опорных пунктов военизированного курдского формирования «Пешмерга» на севере Ирака. Как сообщал сирийский новостной центр Damascus Now, ссылаясь на командование ВС Турции, в ходе боевого вылета были убиты по меньшей мере 13 бойцов-курдов.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)