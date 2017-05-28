Эксперты определили, кто создал вирус WannaCry

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Москва, 28 мая. Специалисты определили, что вирус-вымогатель WannaCry был создан представителями южного Китая, Гонконга, Сингапура или Тайваня. Об этом сообщает South China Morning Post.

Вывод экспертов был сделан на основании лингвокриминалистической экспертизы. Специалисты убеждены, что создатели вредоносной программы являются носителями южного диалекта китайского.

Ранее сообщалось о вероятной эпидемии вирусов на смартфонах.