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Эксперты определили, кто создал вирус WannaCry

Эксперты определили, кто создал вирус WannaCry

21:48  28 Мая 2017
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Эксперты определили, кто создал вирус WannaCry

Москва, 28 мая. Специалисты определили, что вирус-вымогатель WannaCry был создан представителями южного Китая, Гонконга, Сингапура или Тайваня. Об этом сообщает South China Morning Post.

Вывод экспертов был сделан на основании лингвокриминалистической экспертизы. Специалисты убеждены, что создатели вредоносной программы являются носителями южного диалекта китайского.

Ранее сообщалось о вероятной эпидемии вирусов на смартфонах.

Сергей Свазовский
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