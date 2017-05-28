Зорин зачитал приветствие Путина участникам съезда Ассамблеи народов России

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Москва, 28 мая. Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин зачитал приветствие Владимира Путина участникам съезда Ассамблеи народов России.

«Проблемам сохранения единства нашего многонационального народа, совершенствования межкультурного и межрелигиозного диалога государство уделяет приоритетное внимание. Важно, чтобы в этой важной, серьезной, востребованной работе активно использовался значимый потенциал общественных и религиозных организаций, научных и экспертных кругов», — говорилось в приветствии президента РФ.

Напомним, что Ассамблея народов Евразии была учреждена 27 мая в Москве представителями ряда некоммерческих организаций из нескольких десятков стран Европы и Азии. Пленарное заседание съезда созданной накануне Ассамблеи народов Евразии и VII съезда Ассамблеи народов России в открылось сегодня в Москве. Также участников съезда двух Ассамблей поприветствовали в своих посланиях председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

После приветствий съезд перешел к обсуждению проблем интеграции на евразийском пространстве.