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Сирия, 28 мая. В результате бомбардировки ВВС западной коалиции в черте города Мосул были ранены и убиты больше 50 человек. Командование ИГ* перебросило в Ракку мощное подкрепление из Дейр эз-Зора. Боевики оппозиции продолжают вести обстрелы мирных кварталов Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): провела артиллерийские обстрелы позиций исламистов на окраинах городов Дума, Аль-Мухаммадия и Аль-Шаффония в Восточной Гуте; заняла здание сахарного завода к северу от Масканы; продолжает бои с ИГИЛ* у перекрестка Аль-Талила на востоке от Пальмиры и в районе гор Аш-Шумария.

«Исламское государство» (ИГИЛ): перебрасывает дополнительные отряды боевиков и тяжелую технику из Дейр эз-Зора в Ракку.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): нанесла 15 ракетных ударов по жилым кварталам района Дахият Аль-Асад на северо-востоке Дамаска; оказалась под ударами ВВС Сирии в южных окрестностях Даръа.

«Джейш Аль-Ислам»*****: отбила атаку армии САР в районе города Хазрама в Восточной Гуте.

Международная коалиция: в результате новой серии авиаударов по Мосулу убила 20 местных жителей и ранила больше 25 гражданских лиц.

Провинция Дамаск

Отряды боевиков-исламистов продолжают вести массированные обстрелы мирных кварталов района Дахият Аль-Асад на северо-восточной окраине Дамаска. Согласно информации новостного портала Syria Online, радикалами было выпущено 15 ракет. Сведения о жертвах среди мирного населения и разрушениях пока устанавливаются. Напомним, днем столичные окрестности подверглись интенсивным артиллерийским ударам.

Немного позже под обстрелами, напротив, оказались укрепрайоны террористов. Как передает оппозиционный портал Aleppo Media Center, тяжелым артиллерийским ударам подверглись позиции антиправительственных группировок в окрестностях городов Дума, Аль-Мухаммадия и Аль-Шаффония, находящихся на территории Восточной Гуты. В регионе действует режим тишины, установленный в соответствии с меморандумом о создании зон безопасности. Однако войскам Сирийской арабской армии (САА) нередко приходится действовать в ответ на постоянные обстрелы со стороны боевиков-оппозиционеров.

Кроме того, боевики незаконного формирования «Джейш Аль-Ислам» утверждают в записи на своей странице в Twitter (@Islamarmy_eng3), что правительственные военные пытались атаковать их позиции к юго-востоку от оккупированного города Хазрама, также расположенного в Восточной Гуте, однако наступление было быстро отбито.

Провинция Алеппо

Подразделения армии САР, действующие на востоке провинции Алеппо, установили полный контроль над территорией сахарного завода, расположенного в поселении Рас Аль-Айн к северу от Масканы. Об этом сообщил журналист Yusha Yuseef на своей странице в Twitter (@MIG29_). Правительственные подразделения на данный момент уже полностью обступают стратегический город с запада. Командование САА намеревается зажать боевиков «Исламского государства»* «в клещи», тем самым оставив им единственно возможный путь для отступления. Маскана является последним форпостом террористической организации в регионе.

К юго-западу от Алеппо в населенном пункте Урма Аль-Кубра, подконтрольном сирийской вооруженной оппозиции, прогремел взрыв бомбы, заложенной у обочины главного шоссе Идлиб – Алеппо. Больше десяти местных жителей получили ранения, сообщает сирийский источник Damascus Now. Подробности инцидента пока уточняются. Предполагается, что взрыв может быть связан с вновь активизировавшимися междоусобицами внутри оппозиционных сил.

Провинция Хомс

Оппозиционный источник сообщает о возобновившихся боевых действиях между военнослужащими правительственной армии и боевиками «Исламского государства» в районе развязки Аль-Талила к востоку от Пальмиры, а также у склонов горной гряды Аш-Шумария недалеко от газового поля Аш-Шаир на северо-западе от древнего города. Никаких сведений о ходе боев и потерях сторон не сообщается. На востоке подразделения САА атакуют в направлении Дейр эз-Зора, на северо-западе — в направлении города Укейрибат, тем самым все больше расширяя буферную зону вокруг Пальмиры.

Согласно данным этого же источника, в ходе столкновений правительственные войска САР с воздуха активно поддерживали самолеты ВКС России. Однако эти сведения официального подтверждения пока не получили.

Провинция Даръа

На странице боевиков Сирийской свободной армии (ССА)** в социальной сети Twitter (@FSAPlatform) вновь появилась информация об авиаударах ВВС САР. Согласно последним данным источника, правительственная авиация провела бомбардировку укрепрайонов исламистов недалеко от населенного пункта Гарз, расположенного в восточных окрестностях города Даръа. Южная часть Сирии входит в одну из четырех зон деэскалации, предусматривающих режим тишины. Однако режимные силы вынуждены действовать в ответ на продолжающиеся попытки террористов захватить административный цент региона.

Боевики ССА и крайне радикальной оппозиционный группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» после введения режима перемирия не только не перестали вести обстрелы, но, напротив, начали новый этап операции по захвату города Даръа. Сейчас под их контролем находится почти вся южная часть столицы провинции.

Провинция Ракка

Как передает местный новостной центр Raqqa24, командование «Исламского государства» перебросило из провинции Дейр эз-Зор под Ракку десятки боевиков и значительное количество тяжелой военной техники в качестве подкрепления. Административный центр провинции пока остается неофициальной столицей террористической группировки, однако город на данный момент с трех сторон охвачен бойцами Сирийской демократической армии (SDF)****. Курды при этом продолжают наступать сразу с нескольких направлений, понемногу приближаясь к Ракке. Предполагается, что в этот район будут вскоре переброшены отряды ИГИЛ, которые в настоящий момент теряют последние позиций под натиском сирийской армии на востоке соседней провинции Алеппо.

Ирак

Согласно информации новостного агентства Iraqi News, 20 гражданских лиц погибли и более 25 человек получили ранения в результате очередной серии авиаударов ВВС международной коалиции на западе Мосула. Федеральная полиция Ирака продолжает атаковать позиции «Исламского государства» в районе Занджили. Ранее правительственным силам удалось отбить часть опорных пунктов террористов. Однако воздушная бомбардировка, которая была проведена в поддержку наступления, причинила намного больший урон мирному населению и инфраструктуре города, нежели боевикам.

С начала штурма Мосула авиация коалиции действовала почти ежедневно, зачастую нанося удары по позициям ИГ в густонаселенных районах города. В результате за время военной операции в ходе воздушных налетов погибли больше тысячи местных жителей.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)