Бузова сцепилась с Киркоровым на вручении музыкальной премии RU TV

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Москва, 28 мая. Между популярным исполнителем Филиппом Киркоровым и певицей Ольгой Бузовой произошла словесная «перепалка» во время церемонии вручения музыкальной премии RU TV.

Именно Бузовой представилась возможность объявить обладателя премии «Лучшее концертное шоу». Ольга явно норовила поддеть именитого исполнителя. «Обмен любезностями» едва не обернулся скандалом.

В итоге Киркоров победил сразу в трех номинациях. Он был признан артистом года, а также стал лучшим в номинациях «Шоу года» и «Кино и музыка». А вот Бузова осталась без награды.

Ранее Ольга Бузова анонсировала выход в свет нового клипа.