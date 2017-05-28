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Весь мир
Более 75 человек отравились на оппозиционном митинге в столице Албании

Более 75 человек отравились на оппозиционном митинге в столице Албании

21:49  28 Мая 2017
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Более 75 человек отравились на оппозиционном митинге в столице Албании

Тирана, 28 мая. Сотрудники правоохранительных органов Албании выясняют обстоятельства массового отравления участников митинга оппозиционной Демократической партии в Тиране.

Инцидент произошел 27 мая. Согласно предварительным данным, к врачам обратились 76 человек, которые пожаловались на жжение в глазах и покраснение кожи.

Как отметили очевидцы, во время выступления лидера партии Люльзима Баши они увидели в воздухе белую пыль.

Напомним, ранее стало известно о том, что Демократическая партия потребовала отправить в отставку действующего председателя Совета министров Албании Эди Раму.

#албания
Алексей Громов
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