Более 75 человек отравились на оппозиционном митинге в столице Албании
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Тирана, 28 мая. Сотрудники правоохранительных органов Албании выясняют обстоятельства массового отравления участников митинга оппозиционной Демократической партии в Тиране.
Инцидент произошел 27 мая. Согласно предварительным данным, к врачам обратились 76 человек, которые пожаловались на жжение в глазах и покраснение кожи.
Как отметили очевидцы, во время выступления лидера партии Люльзима Баши они увидели в воздухе белую пыль.
Напомним, ранее стало известно о том, что Демократическая партия потребовала отправить в отставку действующего председателя Совета министров Албании Эди Раму.
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