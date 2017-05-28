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Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Смоленской области

Два человека погибли в ДТП в Смоленской области

21:31  28 Мая 2017
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Два человека погибли в ДТП в Смоленской области

Смоленск, 28 мая. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Смоленской области. Об этом сообщили журналистам в воскресенье представители областного управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел в районе Ярцево. Согласно предварительной информации, в аварию попало такси.

В результате ДТП погибли два человека. Кроме того, еще одна пассажирка была госпитализирована.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил двух девочек.

#дтп #смоленск
Алексей Громов
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