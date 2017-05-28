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Новороссия
В ЛНР назвали условия разведения сил у Станицы Луганской

В ЛНР назвали условия разведения сил у Станицы Луганской

21:16  28 Мая 2017
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В ЛНР назвали условия разведения сил у Станицы Луганской

Луганск, 28 мая. Представитель министерства обороны Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что в ЛНР по-прежнему готовы к разведению сил у Станицы Луганской при условии, что аналогичные действия предпримет украинская сторона.  

Марочко подчеркнул, что отвод сил должен осуществляться зеркально. Представитель оборонного ведомства республики добавил, что милиция ЛНР в полном объеме соблюдает договоренности о разведении сил и вооружений на участке № 1 Станицы Луганской.

Ранее в ЛНР сообщили об очередном срыве разведения сил по вине украинской стороны.

#андреймарочко
Cергей свазовский
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