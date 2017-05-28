Звягинцев получил приз жюри Каннского кинофестиваля за фильм «Нелюбовь»
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Канны, 28 мая. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля, которое возглавляет Педро Альмодовар.
«Я хочу поблагодарить всех тех, кто знает, чья это заслуга. Это все мои близкие друзья, это люди, с которыми мы уже много лет делаем кино», — отметил Звягинцев на вручении престижной награды.
Напомним, ранее стало известно о том, что фильм «Нелюбовь» был положительно встречен критиками из Италии, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и России.
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