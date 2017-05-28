«Зенит» досрочно расторг контракт с Луческу

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Санкт-Петербург, 28 мая. Руководство петербургского футбольного клуба «Зенит» приняло решение отправить в отставку наставника команды Мирчу Луческу. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — указано в официальном заявлении ФК.

Напомним, ранее стало известно о том, что петербургский «Зенит» ведет предварительные переговоры с бывшим тренером «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини.