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Спорт
«Зенит» досрочно расторг контракт с Луческу

«Зенит» досрочно расторг контракт с Луческу

21:00  28 Мая 2017
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«Зенит» досрочно расторг контракт с Луческу

Санкт-Петербург, 28 мая. Руководство петербургского футбольного клуба «Зенит» приняло решение отправить в отставку наставника команды Мирчу Луческу. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — указано в официальном заявлении ФК.

Напомним, ранее стало известно о том, что петербургский «Зенит» ведет предварительные переговоры с бывшим тренером «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини.

#зенит #луческу #петербурго
Алексей Громов
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