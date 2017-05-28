Скворцова: В РФ взят курс на ускоренное инновационное развитие здравоохранения

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Москва, 28 мая. Российские власти взяли курс на ускоренное инновационное развитие здравоохранения. Об этом сообщила глава Минздрава Российской Федерации Вероника Скворцова.

«Нам есть над чем работать: иммунология, иммуноонкология, различные персонифицированные таргетные подходы к лечению и так далее. Мы сейчас взяли курс на ускоренное инновационное развитие», — подчеркнула министр здравоохранения в эфире телеканала НТВ.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вероника Скворцова стала председателем Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ).