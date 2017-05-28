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Россия
Скворцова: В РФ взят курс на ускоренное инновационное развитие здравоохранения

Скворцова: В РФ взят курс на ускоренное инновационное развитие здравоохранения

20:47  28 Мая 2017
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Скворцова: В РФ взят курс на ускоренное инновационное развитие здравоохранения

Москва, 28 мая. Российские власти взяли курс на ускоренное инновационное развитие здравоохранения. Об этом сообщила глава Минздрава Российской Федерации Вероника Скворцова.

«Нам есть над чем работать: иммунология, иммуноонкология, различные персонифицированные таргетные подходы к лечению и так далее. Мы сейчас взяли курс на ускоренное инновационное развитие», — подчеркнула министр здравоохранения в эфире телеканала НТВ.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вероника Скворцова стала председателем Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ).

#россия #скворцова
Алексей Громов
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