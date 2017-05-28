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Происшествия
Совершивший жесткую посадку в Красноярском крае самолет оставил без света три поселка

Совершивший жесткую посадку в Красноярском крае самолет оставил без света три поселка

20:35  28 Мая 2017
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Совершивший жесткую посадку в Красноярском крае самолет оставил без света три поселка

Красноярск, 28 мая. Одноместный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Об этом журналистам сообщили официальные представители регионального управления МЧС Российской Федерации.

Инцидент произошел в Минусинском районе. Согласно предварительным данным, летевший из Абакана в Шушенское самолет приземлился на заболоченной местности.

«Погибших и травмированных нет, самолет не поврежден. Повреждена линия электропередач», — отметили в ведомстве.

В результате аварии поселки Лугавское, Знаменское и Тагарское были обесточены.

Ранее стало известно о том, что Подмосковье рухнул самолет Як-18.

#самолет #красноярск
Алексей Громов
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