Совершивший жесткую посадку в Красноярском крае самолет оставил без света три поселка

В Избранное

Скопировать

Красноярск, 28 мая. Одноместный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Об этом журналистам сообщили официальные представители регионального управления МЧС Российской Федерации.

Инцидент произошел в Минусинском районе. Согласно предварительным данным, летевший из Абакана в Шушенское самолет приземлился на заболоченной местности.

«Погибших и травмированных нет, самолет не поврежден. Повреждена линия электропередач», — отметили в ведомстве.

В результате аварии поселки Лугавское, Знаменское и Тагарское были обесточены.

Ранее стало известно о том, что Подмосковье рухнул самолет Як-18.