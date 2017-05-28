В Техасе сняли НЛО во время грозы

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Техас, 28 мая. Жителям США удалось снять несколько НЛО во время грозы 24 мая. Ролик с неопознанными объектами появился в YouTube.

Не исключено, что инопланетный корабль пытался подзарядиться электричеством от мощных зарядов молний.

В левой части видео можно разглядеть несколько темных объектов. Одни из них неподвижно висит между горизонтом и тучами. Как отмечаются интернет-пользователи, этот НЛО напоминает громадный ботинок. Во время ярких вспышек молний его можно увидеть отчетливее.

После очередного разряда молнии прямо из центра грозового фронта на видео вылетает еще один НЛО. Объект, по всей видимости, состоит из двух частей, расположенных друг над другом. Как ни странно, необычный гость из космоса направился в сторону, где висел первый НЛО.