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Спорт
Петербуржцы отметили триумф СКА чемпионским парадом

Петербуржцы отметили триумф СКА чемпионским парадом

20:15  28 Мая 2017
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Петербуржцы отметили триумф СКА чемпионским парадом

Санкт-Петербург, 28 мая. Сотни петербуржцев приняли участие в чемпионском параде хоккейного клуба СКА, который завоевал Кубок Гагарина. На мероприятии побывал корреспондент ФАН.

Петербуржцы отметили триумф СКА чемпионским парадом

В рамках парада завоеванные СКА трофеи торжественно провезли по Невскому проспекту. Всей команде вручили золотые медали и чемпионские перстни.

На Дворцовой площади перед горожанами выступили такие исполнители, как Григорий Лепс, Елка, группы IOWA и «Ленинград». В 22:45 в честь обладателей куба Гагарина и звания чемпионов России будет организован праздничный салют.

#петербург #ска
Алексей Громов
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