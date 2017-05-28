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Полиция Антальи рассказала о состоянии попавших в ДТП россиян

Полиция Антальи рассказала о состоянии попавших в ДТП россиян

19:35  28 Мая 2017
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Полиция Антальи рассказала о состоянии попавших в ДТП россиян

Анкара, 28 мая. В результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Анталья пострадали три туриста из Российской Федерации. Данную информацию в воскресенье подтвердили официальные представители турецкой полиции.

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, угрозы для жизни россиян отсутствуют.

«Погибших и тяжелораненых нет, состояние пострадавших не представляет угрозы», — отметил источник РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что микроавтобус с российскими туристами попал в аварию в турецкой провинции Анталья.

#турция #дтп #анталья
Алексей Громов
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