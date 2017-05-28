Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Гимнастка попала в реанимацию после падения во время репетиции в Москве

Гимнастка попала в реанимацию после падения во время репетиции в Москве

19:31  28 Мая 2017
417

Гимнастка попала в реанимацию после падения во время репетиции в Москве

Москва, 28 мая. Упавшую во время репетиции гимнастку госпитализировали в столичную 36-ю больницу, сообщают РИА Новости.

Девушка сорвалась с большой высоты во время репетиции в Центре цирковых искусств в Измайловском проезде.

В пресс-службе компании Росгорцирка сообщили, что при падении гимнастка получила черепно-мозговую травму. Сейчас пострадавшая находится в реанимации, но уже завтра ее переведут в общее отделение. Состояние девушки оценивается как стабильное.

#москва #гимнастка
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть