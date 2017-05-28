Гимнастка попала в реанимацию после падения во время репетиции в Москве

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Москва, 28 мая. Упавшую во время репетиции гимнастку госпитализировали в столичную 36-ю больницу, сообщают РИА Новости.

Девушка сорвалась с большой высоты во время репетиции в Центре цирковых искусств в Измайловском проезде.

В пресс-службе компании Росгорцирка сообщили, что при падении гимнастка получила черепно-мозговую травму. Сейчас пострадавшая находится в реанимации, но уже завтра ее переведут в общее отделение. Состояние девушки оценивается как стабильное.