Пентагон считает Северную Корею прямой угрозой для США

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Вашингтон, 28 мая. Северная Корея представляет опасность для Соединенных Штатов Америки. Об этом журналистам заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

«Конфликт с Северной Кореей стал бы, вероятно, самой ужасной войной в жизни большинства людей… Это прямая угроза для Соединенных Штатов», — подчеркнул американский политик.

По словам Мэттиса, президенту США Дональду Трампу необходимо пространство для маневра, направленного на урегулирование кризиса на Корейском полуострове.

Ранее стало известно о том, что в КНДР прошли испытания системы противовоздушной обороны.