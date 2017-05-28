Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Пентагон считает Северную Корею прямой угрозой для США

Пентагон считает Северную Корею прямой угрозой для США

19:17  28 Мая 2017
212

Пентагон считает Северную Корею прямой угрозой для США

Вашингтон, 28 мая. Северная Корея представляет опасность для Соединенных Штатов Америки. Об этом журналистам заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

«Конфликт с Северной Кореей стал бы, вероятно, самой ужасной войной в жизни большинства людей… Это прямая угроза для Соединенных Штатов», — подчеркнул американский политик.

По словам Мэттиса, президенту США Дональду Трампу необходимо пространство для маневра, направленного на урегулирование кризиса на Корейском полуострове.

Ранее стало известно о том, что в КНДР прошли испытания системы противовоздушной обороны.

#сша #кндр
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть