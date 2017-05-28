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Общество
Синоптики предсказали Москве «желтый» уровень погодной опасности 29 мая

Синоптики предсказали Москве «желтый» уровень погодной опасности 29 мая

19:00  28 Мая 2017
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Синоптики предсказали «желтый» уровень погодной опасности москвичам 29 мая

Москва, 28 мая. «Желтый» уровень угрозы объявили синоптики в столичном регионе на 29 мая. В Москве ожидаются гроза и сильный ветер, сообщаются на сайте Гидрометцентра России.

Отметим, что «желтый» — это третий из пяти уровней опасности. Такая погода может быть потенциально опасна. В понедельник в Москве будет сильный дождь, местами гроза, ветер будет достигать 22 метров в секунду.

Вслед за Московской областью «желтый» уровень объявили в Ивановской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Орловской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Тамбовской, Липецкой областях.

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали москвичам неприятный сюрприз. На следующей неделе температура в Москве поднимется до 22 градусов. Однако все дни будет дождливо и ветрено.

#погода #москва
Алексей Громов
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