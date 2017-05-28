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Политика
Глава Пентагона не знает, почему Россия считает НАТО угрозой

Глава Пентагона не знает, почему Россия считает НАТО угрозой

18:58  28 Мая 2017
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Глава Пентагона не знает, почему Россия считает НАТО угрозой

Вашингтон, 28 мая. Североатлантический альянс (НАТО) якобы не представляет угрозы для России. Об этом заявил в воскресенье министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис.

По словам главы Пентагона, Москва об этом знает.

«Почему они видят НАТО в качестве угрозы — за гранью моего понимания. Очевидно, что НАТО не представляет угрозы. Но сейчас РФ решила быть стратегическим противником по целому ряду причин», — подчеркнул американский политик.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил об усилении альянса.

#сша #нато #рф
Алексей Громов
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