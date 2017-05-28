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Происшествия
Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье

Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье

18:38  28 Мая 2017
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Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье

Анталья, 28 мая. Микроавтобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в Турции. Об этом сообщают местные СМИ. 

В настоящее время генеральное консульство Российской Федерации в Анталье проверяет сообщения о дорожно-транспортном происшествии микроавтобуса с российскими туристами. По данным СМИ, в результате аварии пострадали три человека. 

Причины и прочие обстоятельства инцидента на данный момент неизвестны. 

 

#россия #туристы #дтп #анталья
Дана Балан
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