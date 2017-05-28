Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье

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Анталья, 28 мая. Микроавтобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в Турции. Об этом сообщают местные СМИ.

В настоящее время генеральное консульство Российской Федерации в Анталье проверяет сообщения о дорожно-транспортном происшествии микроавтобуса с российскими туристами. По данным СМИ, в результате аварии пострадали три человека.

Причины и прочие обстоятельства инцидента на данный момент неизвестны.