Крым увеличит число пляжей до 500 к 2018 году

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Саки, 28 мая. К 2018 году Крым увеличит количество оборудованных пляжей на 30% в сравнении с 2016 годом. Таким образом, в республике будет 500 пляжей, заявил министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий.

По его словам, в данный момент в Крыму работает 470 пляжей. До конца года должно пройти еще несколько конкурсов, после чего регион получит 500 пляжей.

Министр подчеркнул, что этот сезон «существенно отличается» от предыдущего числом оборудованных пляжей. Стрельбицкий также добавил, что с начала года республику посетили 750 тысяч туристов. Такой же показатель был в прошлом году. В июне ситуации может в корне изменится, считает министр. На сегодняшний день отдых летом в Турции обойдется гораздо дороже, чем в Крыму.

Отметим, что в Крыму пляжи делят на лечебные, детские и общедоступные. В 2016 году на полуострове отдохнули около 5,6 млн человек.