Ассанж поддержал мифический план зятя Трампа создать канал связи с Москвой

В Избранное

Скопировать

Лондон, 28 мая. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж поддержал возможный план зятя президента Соединенных Штатов Америки Джареда Кушнера по созданию «секретного канала связи» между Вашингтоном и Москвой.

«ЦРУ не имеет власти над руководством страны и финансово заинтересовано в обострении конфликта», — отметил Ассанж.

Kushner correct to create channels with everyone. CIA has no authority over leadership and is financially motivated to increase conflict. — Julian Assange (@JulianAssange) May 28, 2017

Напомним, ранее американские СМИ сообщили о том, что Джаред Кушнер якобы обсуждал с послом Российской Федерации в США Сергеем Кисляком возможность создания «секретного канала связи».