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Политика
Ассанж поддержал мифический план зятя Трампа создать канал связи с Москвой

Ассанж поддержал мифический план зятя Трампа создать канал связи с Москвой

18:44  28 Мая 2017  /обновлено: 19:59  28 Мая 2017
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Ассанж поддержал мифический план зятя Трампа создать канал связи с Москвой

Лондон, 28 мая. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж поддержал возможный план зятя президента Соединенных Штатов Америки Джареда Кушнера по созданию «секретного канала связи» между Вашингтоном и Москвой.

«ЦРУ не имеет власти над руководством страны и финансово заинтересовано в обострении конфликта»,  — отметил Ассанж.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили о том, что Джаред Кушнер якобы обсуждал с послом Российской Федерации в США Сергеем Кисляком возможность создания «секретного канала связи».

#сша #ассанж #рф
Алексей Громов
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