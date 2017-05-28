Ассанж поддержал мифический план зятя Трампа создать канал связи с Москвой
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Лондон, 28 мая. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж поддержал возможный план зятя президента Соединенных Штатов Америки Джареда Кушнера по созданию «секретного канала связи» между Вашингтоном и Москвой.
«ЦРУ не имеет власти над руководством страны и финансово заинтересовано в обострении конфликта», — отметил Ассанж.
Напомним, ранее американские СМИ сообщили о том, что Джаред Кушнер якобы обсуждал с послом Российской Федерации в США Сергеем Кисляком возможность создания «секретного канала связи».
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