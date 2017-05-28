Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
В Пентагоне рассказали о новой тактике против ИГ в Мосуле

В Пентагоне рассказали о новой тактике против ИГ в Мосуле

18:22  28 Мая 2017
102

В Пентагоне рассказали о новой тактике против ИГ в Мосуле

Вашингтон, 28 мая. Международная коалиция под руководством США и ее союзники перешли к новой тактике окружения боевиков экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России), которая не позволит радикалам покинуть зону боевых действий. Об этом заявил глава военного ведомства США Джеймс Мэттис.

По его словам, Пентагон активизирует кампанию против ИГ*, поскольку это угроза всем цивилизованным странам.

«Если раньше позиции террористов обстреливались с разных сторон, то теперь коалиционные силы окружают их, чтобы они не смогли вернуться к себе домой», — подчеркнул американский министр. 

Мэттис также объяснил, что данный способ применяется на сегодняшний день в Западном Мосуле, а также продолжается операция по окружению сирийской Ракки.

Он также отметил, что сами бои с боевиками ИГИЛ* продлятся еще долго. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #сирия #иг #игил #мосул #ирак #пентагон #коалиция #ракка
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть