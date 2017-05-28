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Сирия, 28 мая. Бойцы SDF**** обнаружили массовое захоронение жертв ИГ* на окраине города Ат-Табка к западу от Ракки. Армия САР готовится выбить отряды ССА** и «Джебхат ан-Нусры»*** из южной части Даръа. ВВС САР и ВКС РФ ударили по ИГ вблизи города Укейрибат в преддверии наступление САА, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): обстреляла укрепрайоны боевиков-исламистов в горах на севере Латакии; перебросила в город Даръа 4-ую бронетанковую дивизию с целью отбить наступление «Нусры» и ССА; отбила новую атаку ИГИЛ* к югу от Дейр эз-Зора, уничтожив 17 террористов.

«Исламское государство» (ИГИЛ): подверглось 10 ударам ВВС коалиции в окрестностях Ракки; потеряло 12 боевиков и ранило трех бойцов «Пешмерги» в боях на востоке иракской провинции Салах-эд-Дин.

Курды: обнаружили захоронение с сотнями тел жертв террористов ИГ на окраине города Ат-Табка; продолжают вести перестрелки с ССА вблизи городов Шейх Исса и Дарат Изза на севере провинции Алеппо.

Международная коалиция: ликвидировала десятки боевиков ИГИЛ в ходе боевого вылета в направлении иракского города Ар-Рутба вблизи границы с Сирией.

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии нанесли порядка 20 ударов по опорным пунктам ИГ в окрестностях города Укейрибат в преддверии полномасштабного наступления САА.

Провинция Латакия

По информации источника, подконтрольного вооруженным исламистским группировкам, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) провели массированный обстрел опорных пунктов боевиков в районе горного хребта Туркмен. Использовались, в частности, тяжелые артиллерийские орудия. Данных о потерях в рядах вооруженной оппозиции источник, однако, не сообщает.

Северная часть Латакии входит в одну из зон снижения напряженности, установленных меморандумом в результате переговоров в Астане. Несмотря на это, боевики не оставляют попыток занять одну из самых спокойных провинций Сирии. Базирующиеся в горной местности на севере отряды радикалов зачастую совершают вылазки на контролируемую армией САР территорию, а также ведут обстрелы позиций САА. Вследствие этого сирийским военным нередко приходится вести ответный огонь по исламистам.

Провинция Алеппо

В северной части провинции Алеппо до сих пор не прекращаются перестрелки между армией Турции и Сирийской свободной армией (ССА) с одной стороны и отрядами Демократической армии Сирии (SDF) с другой. Стороны используют широкий арсенал вооружения, в том числе крупнокалиберную артиллерию, сообщает информагентство Qasioun. Столкновения продолжились на фронте вблизи города Шейх Исса, а также вспыхнули к северу от населенного пункта Дарат Изза к северо-западу от Алеппо. Перестрелки не прекращаются уже весь день. Недавно сообщалось, что в результате артиллерийского удара SDF по позициям турецких войск у города Мари был убит мирный гражданин. Ранее в этом регионе разворачивалась полномасштабная турецкая операция, в которой также принимали участие боевики ССА, под названием «Щит Евфрата». Несмотря на заявление Анкары о завершении военной кампании, армия Турции продолжает вести незаконные боевые действия на территории САР.

Провинция Дейр эз-Зор

Отряды ИГИЛ предприняли новую попытку атаковать позиции правительственной армии на южной окраине Дейр эз-Зора. На этот раз боевики напали на базу 137-ой бригады армии САР. Также террористы пытались захватить ключевую высоту Брук, расположенную в этом районе. Эта атака в результате длительных столкновений была отражена, передает ливанский источник Al Masdar News. При этом были ликвидированы 17 членов «Исламского государства»* и три бронемашины боевиков. Ранее военнослужащим САА удалось предотвратить проникновение группы террористов на территорию авиабазы «Дейр эз-Зор».

Оппозиционный источник сообщает, что ВВС Сирии нанесли авиаудар по укрепрайонам «Исламского государства» недалеко от населенного пункта Аль-Каурия к востоку от административного центра. Никаких данных об итогах боевого вылета, тем не менее, не приводится.

Провинция Даръа

По информации военного источника в соцсети Twitter (@abbanos), командование сирийской армии перебросило в район города Даръа четвертую бронетанковую дивизию САА в качестве подкрепления. Напомним, боевики ССА и «Джебхат Фатх аш-Шам» благодаря численному преимуществу, наступая с южного направления, захватили почти половину административного центра. Радикалы не перестают атаковать даже сейчас, когда на юге Сирии действует режим прекращения огня.

Боевики ССА на своей странице в Twitter (@FSAPlatform) заявили о том, что сирийские ВВС нанесли четыре авиаудара по опорным пунктам исламистов на окраине Даръа. Город входит в южную зону перемирия, однако правительственные силы были вынуждены активизироваться, для того, чтобы остановить дальнейшее продвижение радикалов к центру столицы провинции.

Провинция Ракка

Бойцы Демократической армии Сирии обнаружили массовое захоронение жертв боевиков ИГИЛ на северо-восточной окраине города Ат-Табка. Согласно предварительным данным, в общей могиле находятся останки нескольких сотен убитых, сообщает местный источник в Twitter (@melisaraimmo). Кроме того, очевидцы, живущие в этом районе, заявили, что террористы играли отрезанными головами своих жертв в футбол. Ат-Табка была освобождена чуть больше чем через месяц после начала штурма. Захват стратегически значимого города позволил курдам продолжить наступление в направлении Ракки с западного направления.

Самолеты ВВС США нанесли еще как минимум 10 ударов по окрестностям города Ракка, передает информационное агентство Damascus Now. Данных о потерях в рядах ИГ или возможных мирных жертвах на данный момент не поступало. Ранее стало известно, что в результате недавней бомбардировки ВВС западной коалиции во главе с Пентагоном в предместьях административного центра провинции погибли 17 гражданских лиц.

Провинция Хама

Как сообщило ливанское агентство Al Masdar News, за последние сутки ВВС Сирии и ВКС России нанесли больше 20 авиаударов по военным объектам «Исламского государства» в восточной части провинции, прежде всего — в районе города Укейрибат, главного оплота террористической группировки в регионе. Авиация активизировала работу на этом направлении в связи с готовящимся полномасштабным наступлением армии САР в этом районе. Главная цель операции — обезопасить ключевую артерию Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия – Хама, которая регулярно подвергается нападениям со стороны террористов ИГИЛ. Ранее сообщалось, что в регион были переброшены бойцы 5-го штурмового корпуса САА. Предполагается, что наступление на Укейрибат может начаться уже в ближайшие дни.

Ирак

ВВС международной коалиции ликвидировали несколько десятков боевиков «Исламского государства» к западу от города Ар-Рутба, расположенного в западной части провинции Аль-Анбар недалеко от сирийской границы. Авиаударам подверглись туннели и склады боеприпасов и вооружений террористов в районе долины Хуран. Об этом сообщает портал Iraqi News. Ар-Рутба находится под контролем правительственной армии Ирака, однако этот город регулярно подвергается нападениям ИГ. На западе провинции в оккупации боевиков находятся обширные территории вдоль границы с САР.

Курдские военизированные отряды «Пешмерга» отбили мощную атаку террористов ИГИЛ вблизи деревни Хелейва в окрестностях города Хурмата на востоке провинции Салах-эд-Дин. По информации Iraqi Day, курды ликвидировали не меньше 12 боевиков. Однако в ходе ожесточенных столкновений, которые продолжались на протяжении нескольких часов подряд, были ранены трое бойцов «Пешмерги», в том числе полевой командир Абдулл Бор.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)