Встреча «нормандской четверки» на уровне замглав МИД пройдет 30 мая в Берлине

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Москва, 28 мая. Встреча в «нормандском формате» на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет 30 мая в Берлине, сообщил источник в МИД РФ. Россию на встрече будет представлять статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

Отметим, что прошлая встреча «нормандской четверки» прошла на министерском уровне во время Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля. Лидеры стран «нормандского формата» в последний раз встречались в Берлине 19 октября 2016 года.