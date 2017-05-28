Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Встреча «нормандской четверки» на уровне замглав МИД пройдет 30 мая в Берлине

Встреча «нормандской четверки» на уровне замглав МИД пройдет 30 мая в Берлине

18:12  28 Мая 2017
140

Стало известно, когда пройдет встреча «нормандской четверки» на уровне замглав МИД

Москва, 28 мая. Встреча в «нормандском формате» на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет 30 мая в Берлине, сообщил источник в МИД РФ. Россию на встрече будет представлять статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

Отметим, что прошлая встреча «нормандской четверки» прошла на министерском уровне во время Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля. Лидеры стран «нормандского формата» в последний раз встречались в Берлине 19 октября 2016 года.

#нормандская четверка
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть