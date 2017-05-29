Что ждет Донбасс, и чего никогда не будет. Колонка Олега Денежки

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Ключевой вопрос перемирия в Донбассе, который не только не теряет актуальность, но и становится все более тревожащим, — это судьба самого Донбасса и его жителей. Украина уверена: да в этих регионах люди спят и видят, как они вернулись на Украину, стали получать зарплату в четыре раза меньше, платить в два раза больше за коммуналку и потеряли работу с концами.

Знаменательный факт свершился буквально накануне, совсем недавно. Хотя события, с ним связанные, случились еще три года назад — в мае 2014 года.

«На прошлой неделе мы задержали двух военнослужащих национальной гвардии полка «Азов» за совершение насильственных преступлений и убийств», — сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, добавив, что убийства были умышленными.

Как сообщил прокурор, военные подконтрольного МВД полка «Азов» могут быть причастны к убийству и избиениям жителей Мариуполя, которые произошли в ночь с 14 на 15 мая. Тело одной из жертв, — 18-летнего мариупольчанина Даниила — было найдено в канаве недалеко от моря.

Это, конечно, новость. Они убивают уже несколько лет, и работы у прокуратуры, как фантиков у дурака. Более 50 подразделений состоят в национальной гвардии, среди них и добробаты — добровольческие батальоны территориальной обороны. Все они имеют полулегальный статус, и сколько там спряталось уголовников — одному черту известно, и то не факт. У любого следователя волосы встанут дыбом.

«Это страшные вещи. Их нельзя озвучивать ежедневно, так как это подрывает веру в тех, кто защитил государство. «Азов» в том числе освободил Мариуполь», — добавил он.

Ух ты… Так вот как надо защищать и освобождать? Убивать, чтобы защитить? Нет, ну логично. Мы вас убьем, чтобы никто больше вас не убил.

Еще год назад какао-президент Петр Порошенко, после обмена россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных на Украине, где их считают «бойцами ГРУ», на летчицу-нелетчицу Надежду Савченко самонадеянно заявил следующее.

«Как мы вернули Надю, так вернем Донбасс и Крым под украинский суверенитет», — зафиксировал триумф украинской дипломатической мысли украинский президент.

Минуточку. Дайте подумать… Обмен? Крым и Донбасс обменяют на что-то? Как тушек барана? А у жителей кто-то мнения спрашивает? Вы думаете, что после того, что произошло в Мариуполе с безоружными людьми, которые не собирались воевать, вы вернете Крым и Донбасс на Украину? Что Украина может предложить, чтобы люди добровольно пошли под нож? Вы думаете, им мало было Мариуполя?

Вспомним историю. В Тешинской Силезии, области, где говорили на суржике, — смешанном чешско-польском диалекте с элементами немецкого языка (хотя чешские лингвисты предпочитают называть его диалектом чешского, а вот польские филологи доказывают, что это польский), до середины XIX века местные жители свою национальность определяли просто как «местные». Ничего не напоминает?

Однако, когда в Европе возникли конфликты, на фоне растущих экономических противоречий в ходе промышленной революции, «местные» сами себя стали делить на поляков, чехов и силезцев, то есть силезских немцев. Как вы думаете, крестьяне и городские мещане сами себе это придумали?

Первоначально, никто из них не составлял в крае большинство, но в конце XIX века многочисленные польские эмигранты, которые приезжали в поисках работы из Галиции, переломили ситуацию в восточной части Тешинской области, и поляки стали преобладать.

Оставим за скобками топоним Галиция, но, судя по всему, это раковая опухоль и думаю, что многие из этих «поляков» имели кричащие фамилии, заканчивающиеся на суффикс «ич» или «ик». Но смысл в том, что кончилось это плохо. 21 сентября 1938 года в самый разгар Судетского кризиса польские власти предъявили Чехословакии ультиматум, требуя передачи Заользья.

30 сентября Варшава направила в Прагу ультиматум с требованием принять польские условия до полудня 1 октября, и выполнить их в течение 10 дней. 1 октября чехословацкие войска начали отводиться от границы, и Заользье было передано Польше. С Заользьем Польша приобрела 805 квадратных километров территории и 227 тысячи 400 жителей. Без их мнения.

Это был пролог Второй Мировой войны в Европе. И вы думаете, что Донбасс «вернется»?

Нет. Они автомат в руках держать не разучились. Это Даниила вы застали врасплох. Он не хотел воевать, у него такого и в мыслях не было. Он не верил, что головорезы из «Азова» будут вести себя как бандиты.

А Донбасс на вас насмотрелся, граждане свидомые украинцы.