Клинцевич потребовал наказать виновных в гибели 20 мирных жителей в Ракке

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Москва, 28 мая. Гибель 20 мирных жителей в сирийской Ракке необходимо расследовать так же тщательно, как и теракт в Манчестере. Об этом заявил член Совета Федерации России Франц Клинцевич.

«Примерно столько же человеческих жизней унес недавний теракт в Манчестере, и по большому счету не имеет значения, стала ли смерть всех этих людей результатом «ошибки» или намеренных действий террористов – и в том, и в другом случае смерть была насильственной», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что ВВС международной коалиции нанесли авиаудар по провинции Ракка в Сирии.