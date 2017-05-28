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Политика
Клинцевич потребовал наказать виновных в гибели 20 мирных жителей в Ракке

Клинцевич потребовал наказать виновных в гибели 20 мирных жителей в Ракке

18:25  28 Мая 2017
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Клинцевич потребовал наказать виновных в гибели 20 мирных жителей в Ракке

Москва, 28 мая. Гибель 20 мирных жителей в сирийской Ракке необходимо расследовать так же тщательно, как и теракт в Манчестере. Об этом заявил член Совета Федерации России Франц Клинцевич.

«Примерно столько же человеческих жизней унес недавний теракт в Манчестере, и по большому счету не имеет значения, стала ли смерть всех этих людей результатом «ошибки» или намеренных действий террористов – и в том, и в другом случае смерть была насильственной», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что ВВС международной коалиции нанесли авиаудар по провинции Ракка в Сирии.

#сша #сирия #коалиция #клинцевич #ракка #рф
Алексей Громов
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