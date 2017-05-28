Новые эпизоды «Твин Пикса» встретили овациями на Каннском кинофестивале

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Канн, 28 мая. Первые серии легендарного сериала «Твин Пикс», показанного на Каннском кинофестивале, который проходит во Франции с 17 по 28 мая, были приняты с аплодисментами. Зрители встали со своих мест в кинозале, чтобы выразить почтение режиссеру Дэвиду Линчу, который также присутствовал на мероприятии.

Сам режиссер явно не ожидал такого восторга. Он выглядел немного растерянным и растроганным до слез. Линч поблагодарил публику, отправив воздушные поцелуи всем, кто был в зале.

Отметим, что 21 мая в эфире Showtime прошла премьера двух серий третьего сезона сериала «Твин Пикс». Перерыв между вторым и третьим сезонами составил 25 лет.

Ранее сообщалось, что новый сезон культового сериала «Твин Пикс» вышел на экраны в США.