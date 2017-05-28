Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Новые эпизоды «Твин Пикса» встретили овациями на Каннском кинофестивале

Новые эпизоды «Твин Пикса» встретили овациями на Каннском кинофестивале

18:01  28 Мая 2017
266

Новые эпизоды «Твин Пикса» встретили овациями на Каннском кинофестивале

Канн, 28 мая. Первые серии легендарного сериала «Твин Пикс», показанного на Каннском кинофестивале, который проходит во Франции с 17 по 28 мая, были приняты с аплодисментами. Зрители встали со своих мест в кинозале, чтобы выразить почтение режиссеру Дэвиду Линчу, который также присутствовал на мероприятии.

Сам режиссер явно не ожидал такого восторга. Он выглядел немного растерянным и растроганным до слез. Линч поблагодарил публику, отправив воздушные поцелуи всем, кто был в зале.

Отметим, что 21 мая в эфире Showtime прошла премьера двух серий третьего сезона сериала «Твин Пикс». Перерыв между вторым и третьим сезонами составил 25 лет.

Ранее сообщалось, что новый сезон культового сериала «Твин Пикс» вышел на экраны в США.

#твин пикс
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть