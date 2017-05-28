Главные новости 28 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 28 мая.

САА сбила семь разведывательных беспилотников США в Эс-Сувейде. ССА уничтожила 30 террористов группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в Даръа. Войска США покидают южные районы Сирии. Сирия итоги за сутки на 28 мая 6.00: коалиция покидает юг Сирии, САА заняла новые территории на востоке Алеппо.

Популярный российский певец Дима Билан снял в своем новом клипе на песню «Лабиринты» жен российских олигархов Ксению Лукаш и Надежду Оболенцеву. Билан снял в новом эротическом клипе жен российских олигархов.

Жители Ульяновска стали свидетелями необычной ситуации: по городу гуляла абсолютно голая девушка. Загадочная голая девушка устроила переполох в Ульяновске.

Ученые объяснили, почему порой у худеющих людей останавливается вес. По мнению специалистов, виноваты в этом сами худеющие, которые пренебрегают довольными простыми правилами сбалансированного питания. Ученые назвали ошибки, из-за которых при похудении останавливается вес.

Две несовершеннолетние девочки стали жертвами пьяного водителя в Свердловской области. Пьяный уралец насмерть сбил двух девочек и скрылся с места ДТП.

Группа террористов ИГ* пыталась проникнуть на авиабазу САА к югу от Дейр эз-Зора. В ходе перестрелок между турецкими войсками и курдами к северу от Алеппо погиб мирный житель. Боевики ССА** отразили атаку армии САР на юге провинции Дамаск. Сирия новости 28 мая 12.30: САА сорвала операцию ИГ в Дейр эз-Зоре, Турция и курды ведут бои на севере Алеппо.

Aмериканская компания MegaBots представила публике своего боевого человекоподобного робота MegaBot Mk.III. Презентация состоялась на выставке Maker Faire 2017. Боевой человекоподобный робот от MegaBots избил автомобиль и стал звездой YouTube.

17 мирных жителей погибли из-за ударов ВВС коалиции во главе с США в Ракке, САА уничтожила десятки террористов ИГ в Эс-Сувейде. Сирия новости 28 мая 07.00: 17 человек погибли от ударов ВВС коалиции в Ракке, САА уничтожила десятки террористов ИГ в Сувейде.

Срочная эвакуация жителей Ставрополья проходит из-за угрозы сильнейшего наводнения, вызванного проливными дождями. Сейчас в регионе введен режим ЧС. Ставрополье уходит под воду: прорыв плотины попал на видео.

В Москве эксперты наградили победителей премии «ТОП-5 АВТО». В России эксперты и журналисты выбрали топ-5 автомобилей 2017 года.

* Организация запрещена на территории РФ.