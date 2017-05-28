«СКА-Хабаровск» завоевал путевку в РФПЛ, обыграв «Оренбург»

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Оренбург, 28 мая. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» на выезде одержал победу над «Оренбургом» в ответном стыковом матче и завоевал путевку в элитный дивизион.

В Оренбурге хабаровчане обыграли соперника по пенальти — 3:5. Хабаровский клуб впервые в истории сыграет в российской футбольной премьер-лиге.

Вылетевший «Оренбург» провел первый сезон в РФПЛ, по итогам которого занял 13-ю строчку в турнирной таблице.

Еще одну путевку в РФПЛ разыграют позже в воскресенье тульский «Арсенал» и красноярский «Енисей». В первом стыковом матче со счетом 2:1 победил «Енисей».