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Спорт
«СКА-Хабаровск» завоевал путевку в РФПЛ, обыграв «Оренбург»

«СКА-Хабаровск» завоевал путевку в РФПЛ, обыграв «Оренбург»

17:55  28 Мая 2017
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«СКА-Хабаровск» завоевал путевку в РФПЛ, обыграв «Оренбург»

Оренбург, 28 мая. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» на выезде одержал победу над «Оренбургом» в ответном стыковом матче и завоевал путевку в элитный дивизион.

В Оренбурге хабаровчане обыграли соперника по пенальти — 3:5. Хабаровский клуб впервые в истории сыграет в российской футбольной премьер-лиге.

Вылетевший «Оренбург» провел первый сезон в РФПЛ, по итогам которого занял 13-ю строчку в турнирной таблице.

Еще одну путевку в РФПЛ разыграют позже в воскресенье тульский «Арсенал» и красноярский «Енисей». В первом стыковом матче со счетом 2:1 победил «Енисей». 

 

#футбол #оренбург #рфпл #ска-хабаровск
Дана Балан
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