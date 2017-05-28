Полиция Манчестера задержала еще одного подозреваемого в теракте

В Избранное

Скопировать

Манчестер, 28 мая. Полиция сообщила о задержании еще одного подозреваемого, причастного к теракту 22 мая. В данный момент проводится обыск в его доме, расположенном в районе Мосс Сайд. Ранее жители района обратили внимание на большое число полицейских и звуки сигналок возле одного из домов в районе Мосс Сайд.

В официальном сообщении полиции говорится, что 28 мая офицеры, занятые расследованием атаки на Manchester Arena, получили ордер на обыск в одном из домов на Мосс Сайд. Сообщается, что полиция задержала 25-летнего мужчину. В данный момент число задержанных в связи с терактом составляет 14 человек, 12 из них находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что стало известно о кровавых планах брата манчестерского смертника. Выяснилось, что младший брат террориста, устроившего взрыв в Манчестере, готовил нападение на главу миссии Организации объединенных наций в Ливии.