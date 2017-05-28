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Украина
Турчинов призвал пограничников строить непреодолимую крепость на востоке Украины

Турчинов призвал пограничников строить непреодолимую крепость на востоке Украины

17:40  28 Мая 2017
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Турчинов призвал пограничников строить непреодолимую крепость на востоке Украины

Киев, 28 мая. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о необходимости срочно построить «непреодолимую крепость» на востоке страны.

С призывом к ее возведению он обратился в своем поздравлении ко Дню пограничника. Текст обращения распространила пресс-служба СНБО. 

«Для нас важно сегодня обустроить государственную границу на Западе по европейским стандартам — удобной и надежной, а на Востоке — создать непреодолимую крепость. Убежден, что наши пограничники достойно выполнят все задачи, которые поставила страна!», — отметил Турчинов.
 

#турчинов
Ярослава Замысловатова
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