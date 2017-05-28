Быть или не быть: чем грозит неподчинение полиции мачехе задержанного «за Гамлета»

В Избранное

Скопировать

Мачеха задержанного на Арбате мальчика все же может получить 15 суток тюрьмы за неповиновение сотруднику полиции. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает столичная полиция, в отношении женщины, которая препятствовала действиям сотрудников полиции и, как позднее выяснилось, оказалась мачехой мальчика, был составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.3. КоАП РФ «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Наказание, предусмотренное статьей — штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или арест на срок до пятнадцати суток.

Напомним, что девятилетнего мальчика задержали 27 мая на Арбате, где он декламировал «Гамлета». По имеющейся информации, полиция обратила внимание на ребенка, потому что он просил деньги у прохожих. Вместе с мачехой мальчик был доставлен в ОВД «Арбат», куда позже подъехал его отец, против которого был также составлен протокол об административном нарушении по статье 5.35. КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Как объяснил отец ребенка Илья Скавронски, его сын с помощью выступлений на улице пытается справиться с боязнью сцены, поскольку занимается театральной деятельностью. Он также добавил, что мать мальчика находилась неподалеку от ребенка и читала книгу.

Ситуация вызвала шквал эмоций у россиян, которые после размещенного в Интернете видео этого инцидента требуют уволить полицейских.

Ситуацию под личный контроль взяла уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, пока рано делать какие-либо выводы из произошедшей ситуации, поскольку и наличие самого повода для задержания мальчика, и поведение сотрудников полиции вызывают множество вопросов.

Известный столичный юрист Шота Горгадзе в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что у него есть вопросы, как к полиции, так и к родителям мальчика.

«Мой вопрос к полиции заключается не в том, стоило ли задерживать мальчика, а в том, как полицейские это сделали. Крайне некорректно говорить, что ребенка забрали за то, что он читал стихи. Это очень интересный информационный ход, который преследует своей целью подмену понятий. Ребенка забрали не из-за того, что он читал стихи Гамлета, а за то, что он попрошайничал. Безусловно, задача полиции в ситуации, когда они видят, что кто-то попрошайничает, вмешаться. Но как они это сделали, насколько это было грубо, бесцеремонно и нетактично по отношению к девятилетнему мальчику... Как они его схватили и волокли, пока мальчик кричал… Это говорит об определенном непрофессионализме конкретно тех сотрудников полиции, которые присутствовали на Арбате, — комментирует для ФАН Шота Горгадзе. — Мне кажется, что если бы с ребенком просто поговорили и не травмировали его психику, то к полицейским не возникло бы никаких вопросов, когда мальчика отвезли в отделение. Меня больше волнует, чтобы в следующий раз, если возникнет аналогичная ситуация, с детьми обращались корректно, и чтобы ребенок не проводил в отделении до часа ночи. Нужно было допросить его отца по приезду, а не так, как вышло, чтобы ребенок в 22.00 был в своей кровати. Вот какие у меня претензии к сотрудникам полиции, не более того».

Собеседник ФАН уверен, что после такого обращения, у ребенка может остаться психологическая травма. Кроме того, из-за конкретного случая, мальчик будет бояться полицейских, как огня, даже если в будущем уже другие сотрудники полиции обратятся к нему по любому поводу.

«Ну зачем было тащить ребенка за шкирку? Есть основы педагогики. Нельзя одним и тем же людям хватать бандитов и преступников, и маленьких детей. Так не должно быть. Когда полицейские видят, что есть проблема, которая касается маленького ребенка, у них должен быть специалист в штате — инспектор по делам несовершеннолетних, - которого они вызывают, а сами стоят с ребенком и не дают ему убежать. Приезжает детский психолог в погонах и разговаривает с ребенком так, чтобы его не пришлось его куда-то силой тащить. Это же прописные истины», — отмечает адвокат.

Что же касается мачехи, то она действительно может получить 15 суток за неповиновение полиции. Закон есть закон.

«Если будет действительно установлено, что мачеха поощряла попрошайничество, то у полиции вполне законно возникают к женщине ряд вопросов. Кроме того, она позволила в отношении сотрудников полиции нецензурную брань, которую мы тоже слышали. Если ее привлекут за определенные действия и посадят на 15 суток, она — взрослый человек и может нанять себе адвоката. Поэтому вопросы, касающиеся ее дальнейшего положения, меня не очень-то и интересуют. Вы обратили внимание, что когда полицейский спросил, кто та женщина ребенку, она ответила, что она знакомая? Это разве нормально? — задается вопросом адвокат. — Я думаю, что с мачехой и отцом должны провести серьезную беседу органы опеки и попечительства. Если женщина представилась знакомой, по сути, будучи матерью, пусть и не кровной, — она заменяет маму, которой нет, — видит, что ребенка одного забирают полицейские, какая это мать? Это не мать совсем! У нее не осталось никакого женского инстинкта, если она дает увезти ребенка одного, побоявшись полиции. У меня вообще нет никакого чувства жалости ни к ней, ни к отцу».