Премьер-министр Индии встретится с Путиным и посетит Эрмитаж

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Нью-Дели, 28 мая. Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

«Делая акцент на экономических связях, президент Путин и я пообщаемся с руководителями компаний двух стран», — отметил политик.

В Санкт-Петербурге Нарендра Моди также посетит Пискаревское мемориальное кладбище, Эрмитаж и Институт восточных рукописей РАН.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин проведет переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном.