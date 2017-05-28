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Политика
Премьер-министр Индии встретится с Путиным и посетит Эрмитаж

Премьер-министр Индии встретится с Путиным и посетит Эрмитаж

20:00  28 Мая 2017
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Премьер-министр Индии встретится с Путиным и посетит Эрмитаж

Нью-Дели, 28 мая. Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

«Делая акцент на экономических связях, президент Путин и я пообщаемся с руководителями компаний двух стран», — отметил политик.

В Санкт-Петербурге Нарендра Моди также посетит Пискаревское мемориальное кладбище, Эрмитаж и Институт восточных рукописей РАН.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин проведет переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном.

#путин #россия #индия #моди
Алексей Громов
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