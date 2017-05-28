Берлин намерен вывести войска с турецкой авиабазы «Инджирлик»

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Берлин, 28 мая. Немецкие власти в течение ближайших недель намерены принять решение по поводу передислокации немецких военных, находящихся в настоящее время на турецкой авиабазе «Инджирлик». В общей сложности речь идет о передислокации 250 немецких военнослужащих, находящихся в Турции в рамках борьбы западной коалиции против международной террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ).

О решении Берлина вывести войска стало известно на фоне ухудшения взаимоотношений между Германией и Турцией в связи с референдумом о переходе Турции к президентской форме правления и других конфликтов: так, официальным поводом для вывода немецких войск стал запрет турецких властей на посещение «Инджирлика» группой немецких депутатов.

Напомним, авиабаза «Инджирлик» является самой крупной южной базой НАТО, которая обеспечивает воздушные силы Североатлантического альянса в ходе почти всех операций на Ближнем Востоке. В инфраструктуре НАТО база имеет ключевое значение и Анкара неоднократно угрожала лишить всех союзников доступа к крупнейшей базе на Ближнем Востоке в случае политических трений. В ходе событий после неудачной попытки госпереворота в Турции на базе «Инджирлик» была значительно усилена безопасность и проводили чистки среди кадрового состава ВВС Турции, руководителей которых обвинили в участии в путче.

* Организация запрещена на территории РФ.