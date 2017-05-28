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Политика
Берлин намерен вывести войска с турецкой авиабазы «Инджирлик»

Берлин намерен вывести войска с турецкой авиабазы «Инджирлик»

17:37  28 Мая 2017
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Берлин намерен вывести войска с турецкой авиабазы «Инджирлик»

Берлин, 28 мая. Немецкие власти в течение ближайших недель намерены принять решение по поводу передислокации немецких военных, находящихся в настоящее время на турецкой авиабазе «Инджирлик». В общей сложности речь идет о передислокации 250 немецких военнослужащих, находящихся в Турции в рамках борьбы западной коалиции против международной террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ).

О решении Берлина вывести войска стало известно на фоне ухудшения взаимоотношений между Германией и Турцией в связи с референдумом о переходе Турции к президентской форме правления и других конфликтов: так, официальным поводом для вывода немецких войск стал запрет турецких властей на посещение «Инджирлика» группой немецких депутатов.

Берлин намерен вывести войска с турецкой авиабазы «Инджирлик»

Напомним, авиабаза «Инджирлик» является самой крупной южной базой НАТО, которая обеспечивает воздушные силы Североатлантического альянса в ходе почти всех операций на Ближнем Востоке. В инфраструктуре НАТО база имеет ключевое значение и Анкара неоднократно угрожала лишить всех союзников доступа к крупнейшей базе на Ближнем Востоке в случае политических трений. В ходе событий после неудачной попытки госпереворота в Турции на базе «Инджирлик» была значительно усилена безопасность и проводили чистки среди кадрового состава ВВС Турции, руководителей которых обвинили в участии в путче.

* Организация запрещена на территории РФ.

Валентин Меликов
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