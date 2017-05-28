Сирия: боевики подорвали гражданский автомобиль в Даръа, есть жертвы

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 28 мая. Гражданский автомобиль подорвался на крупнокалиберной мине в провинции Даръа в Сирии. ЧП произошло недалеко от границы с провинцией Эс-Сувейда.

По данным военного источника агентства Nation News, в результате взрыва погиб водитель автомобиля. Установлено, что мину исламисты заложили на проезжей части дороги между поселениями Нахита и Аль-Малиха Аль-Шаркия

Ранее взрыв прогремел на трассе между городом Сайда и деревней Гарият Аль-Гарбия.

