Лето в Петербурге начнется с похолодания и проливных дождей

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Санкт-Петербург, 28 мая. Скорое начало лета не обещает петербуржцам долгожданного потепления и солнечных дней: напротив, по прогнозам синоптиков, лето начнется с похолодания до +13 ºС и проливных дождей.

Самым теплым днем следующей недели, по оценкам синоптиков, должен стать понедельник: в этот день температура прогреется до +18 ºС. Впрочем, ночью будет не очень комфортно — температура может упасть до +6 ºС, не слишком характерных для начала лета даже в наших северных широтах. В дальнейшем, по оценкам синоптиков, средняя дневная температура будет постепенно падать.

Лишь на следующих выходных, по прогнозам синоптиков, столбики термометров могут пойти вверх.