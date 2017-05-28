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Политика
Путин поздравил главу Азербайджана с национальным праздником

Путин поздравил главу Азербайджана с национальным праздником

18:00  28 Мая 2017
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Путин поздравил главу Азербайджана с национальным праздником

Москва, 28 мая. Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ильхаму Альиеву по случаю национального праздника в Азербайджане — Дня Республики. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Кремля. 

Путин отметил высокие достижения Баку во многих отраслях, в том числе в социальной и экономической, подчеркнув важность республики на международной арене, следует из телеграммы. 

Президент РФ также высоко оценил активное двустороннее развитие, а также насыщенный политический диалог на всех уровнях и полезное для обеих стран сотрудничество во многих сферах.

#путин #россия #азербайджан #алиев
Дана Балан
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