Путин поздравил главу Азербайджана с национальным праздником

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Москва, 28 мая. Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ильхаму Альиеву по случаю национального праздника в Азербайджане — Дня Республики. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил высокие достижения Баку во многих отраслях, в том числе в социальной и экономической, подчеркнув важность республики на международной арене, следует из телеграммы.

Президент РФ также высоко оценил активное двустороннее развитие, а также насыщенный политический диалог на всех уровнях и полезное для обеих стран сотрудничество во многих сферах.