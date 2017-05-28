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Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в штате Миссисипи, восемь убитых

Неизвестный устроил стрельбу в штате Миссисипи, восемь убитых

17:20  28 Мая 2017
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Неизвестный устроил стрельбу в штате Миссисипи, восемь убитых

Вашингтон, 28 мая. Не менее восьми человек стали жертвами стрельбы в американском штате Миссисипи. Нападавшего удалось задержать.

По данным Associated Press, стрелок атаковал жителей сразу трех домов в округе Линкольн. По данным правоохранителей, среди погибших — заместитель местного шерифа. В настоящее время все обстоятельства случившегося уточняются. Полиция выясняет мотивы преступника, уточняет RT

Напомним, 12 мая в результате стрельбы в доме престарелых в штате Огайо был убит  В американском штате Огайо неизвестный открыл огонь в доме престарелых начальник департамента полиции населённого пункта Киркерсвилл Стивен Эрик Дезарио, а также двое сотрудников учреждения. 

Ярослава Замысловатова
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